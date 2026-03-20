День весеннего равноденствия встречают сегодня

Весеннее равноденствие (англ. Vernal Equinox) — одно из уникальнейших явлений природы, суть которого, говоря научным языком, сводится к тому, что «в момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор».

Дата изменяется год от года, обычно оно происходит в промежутке между 19 и 21 марта, в 2026 году это 20 марта.

Говоря проще, в этот день Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, находится в таком положении по отношению к светилу, что солнечные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во всех странах день почти равен ночи.

Весеннее и осеннее равноденствия считаются астрономическим началом соответствующих времен года. Промежуток времени между двумя одноименными равноденствиями называют тропическим годом. Этот год сегодня и принят для измерения времени. В тропическом году приблизительно 365,2422 солнечных суток. Вот из-за этого «приблизительно» равноденствие каждый год приходится на разное время суток, каждый год продвигаясь вперед примерно на 6 часов.

В День весеннего равноденствия начинается Новый год у многих народов и народностей Земли: Иран, Афганистан, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан — практически все страны Великого шелкового пути связывают начало нового года с этим явлением природы.

В этот день свет и тьма разделяются поровну. В давние времена, когда не было календарей, весну определяли по солнцу. Считалось, что именно с этого дня начинаются обновления в природе: первый весенний гром, набухание почек на деревьях, буйное прорастание зелени, животные выходят из спячки, перелетные птицы возвращаются домой, появляются первые насекомые, пишет calend.ru. И земледельцы именно в это время начинали готовиться к посевам.

День весеннего равноденствия особо почитался и в языческой вере. Считалось, что в этот день в годичном круговороте весна, олицетворяющая собой оживление и возрождение природы, приходит на смену Зиме.

Как известно, когда Солнце переходит из северного полушария в южное, наступает осеннее равноденствие — 22 или 23 сентября.