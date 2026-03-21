Михаил Ведерников: На обеспечение деятельности мировых судей в прошлом году направлено около 250 млн рублей

Правительство области при содействии Псковского областного Собрания депутатов направило на обеспечение деятельности мировых судей около 250 миллионов рублей в прошлом году, что на 40% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на годовом совещании судей Псковской области в ходе подведения итогов работы судебной системы в 2025 году. 

На совещании подвели итоги работы судебной системы в 2025 году и наметили приоритеты на текущий период.

Губернатор отметил, что в этом году мировая юстиция региона отмечает 25-летие. Он также заметил, что ежегодно мировые судьи региона рассматривают свыше 150 тысяч дел – в среднем по 335 дел на одного судью в месяц.

Итоги коснулись и кадровых решений. Повышение зарплат работникам аппаратов мировых судей и введение дополнительных должностей помощников на самых загруженных участках снизило текучесть кадров в 1,5 раза.

Кроме того, продолжается обновление материально-технической базы. За два года обновлено 76% компьютерного оборудования. Сейчас ведется капитальный ремонт помещений для двух судебных участков в Великих Луках, а также начата установка системы видео-конференц-связи на участках мировых судей.

Завершилось совещание церемонией награждения. Почетных знаков «За заслуги перед Псковской областью» удостоены судьи Псковского областного суда Людмила Гусак и Александр Игнатов. Губернатор также вручил Почетные грамоты и Благодарственные письма судьям федеральных судов и мировым судьям.

