Первый случай в эпидсезоне: клещ укусил ребенка в Псковской области

В Псковской области зарегистрирован первый в эпидсезоне случай присасывания клеща. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора, в медицинскую организацию 15 марта обратились родители ребенка, к которому присосался клещ.

В Роспотребнадзоре напомнили, что клещи являются переносчиками природно-очаговых инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, клещевых боррелиозов (болезнь Лайма), крымской геморрагической лихорадки, других инфекций. Клещевой вирусный энцефалит является наиболее опасной болезнью из перечисленных. В 25-30% случаев это заболевание имеет смертельный исход, кроме того, часто развиваются тяжелые осложнения – параличи, снижения интеллекта, приводящие к инвалидизации переболевших людей.

В 2025 году в Псковской области пожаловались на присасывание клещей более трех тысяч человек, зарегистрировано девять случаев иксодового клещевого боррелиоза и четыре случая клещевого вирусного энцефалита.

«Клещи распространены практически на всей территории нашей страны. Они предпочитают хвойно-лиственные леса, но могут встречаться и в городах – в парках, на кладбищах, а также на дачных участках. Чаще всего люди подвергаются нападению клещей в лесопарках на границах городов и пригородов, на садовых и дачных участках, в лесу. Так как основными прокормителями клещей являются мелкие млекопитающие: грызуны и насекомоядные, то численность и ареал распространения клещей напрямую зависит от этих животных. Плотность диких лесных грызунов наиболее высока на расстоянии от 0 до 3 км от жилья человека, поэтому и клещи чаще всего встречаются в этой зоне», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Клещи просыпаются ранней весной, как только сходит снег. Период их сезонной активности приходится на апрель – август, в некоторые годы начинается в марте в связи с ранней теплой весной и заканчивается в октябре из-за длительной теплой осени. Пик численности клещей наступает в мае-июне, затем происходит спад, а в августе наступает второй подъем.