Первый случай в эпидсезоне: клещ укусил ребенка в Псковской области

В Псковской области зарегистрирован первый в эпидсезоне случай присасывания клеща. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора, в медицинскую организацию 15 марта обратились родители ребенка, к которому присосался клещ.
В Роспотребнадзоре напомнили, что клещи являются переносчиками природно-очаговых инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, клещевых боррелиозов (болезнь Лайма), крымской геморрагической лихорадки, других инфекций. Клещевой вирусный энцефалит является наиболее опасной болезнью из перечисленных. В 25-30% случаев это заболевание имеет смертельный исход, кроме того, часто развиваются тяжелые осложнения – параличи, снижения интеллекта, приводящие к инвалидизации переболевших людей.
Клещи просыпаются ранней весной, как только сходит снег. Период их сезонной активности приходится на апрель – август, в некоторые годы начинается в марте в связи с ранней теплой весной и заканчивается в октябре из-за длительной теплой осени. Пик численности клещей наступает в мае-июне, затем происходит спад, а в августе наступает второй подъем.