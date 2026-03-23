Новые фонари появятся в парке на улице Садовая в Пушкинских Горах

В поселке Пушкинские Горы начались работы по установке фонарей в парке, расположенном на улице Садовая между зданиями Дома культуры и районной библиотеки. Об этом сообщила глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / Telegram

Глава муниципалитета напомнила, что благоустройство парка началось в прошлом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Тогда подрядчики выложили брусчатку возле бюста А.С. Пушкина и на дорожках, ведущих в сторону старой площади и туркафе «Тоболенец» от Дома Культуры, а также установили освещение.

В этом году за счет дополнительных денежных средств, полученных из регионального бюджета за активность участия пушкиногорцев в рейтинговом голосовании, с муниципальным софинансированием освещение парка продолжается. После завершения работ по установке фонарей и капитального ремонта зданий пространство приобретет совершенно другой вид, станет благоустроенным и более ухоженным. 

Оксана Филиппова также напомнила жителям, что в этом году рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2027 году, пройдет с 21 апреля по 12 июня. Активное участие граждан позволяет округу получать дополнительные финансовые средства на развитие общественных пространств. 

Реклама на ПЛН

