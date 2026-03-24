Новый проект «Цифровизация для всех и для каждого» запускается на «ПЛН FM»

Очередной проект запускает радио «ПЛН FM» (102.6 FM) при поддержке правительства Псковской области - «Цифровизация для всех и для каждого». В нем мы будем говорить про поддержку цифровой сферы в нашем регионе и про доступность для граждан услуг, предоставляемых через онлайн-сервисы и Госуслуги.

Откроет серию программ руководитель управления цифрового развития и связи Псковской области Виталий Рахманов. Он расскажет, что из себя в настоящее время представляет цифровая сфера Псковской области, насколько она адаптировалась к условиям ограничений, можно ли доверять мессенджеру Мах, чем удобна его связь с порталом «Госуслуги», какие цифровые сервисы уже появились и появятся в мессенджере Mах.

Об этом и не только - в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.