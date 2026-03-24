Начала ли аудитория из Telegram перетекать в Maх?

Про массовый переход пользователей в Max говорить до сих пор как будто не принято. В публичном поле мы чаще слышим осторожные формулировки. Опросы показывают, что большинство читателей не хочет уходить из Telegram. Авторы каналов говорят: «останемся до последнего». Пользователи — «не перейдем». На уровне заявлений наблюдается сопротивление, а вот на уровне реальности оно все слабее.

Прямо сейчас Telegram в России почти перестал нормально работать. Медиа не грузятся, сообщения отправляются с задержками, часть пользователей заходит только через VPN. И в этот момент для многих выбор перестает быть идеологическим. Он становится техническим.

Max в этой ситуации оказывается не «конкурентом», а единственным доступным вариантом для части аудитории. Не потому что он функциональнее или лучше, а потому что он работает.

И это ключевое отличие от любой нормальной рыночной конкуренции. Когда пользователи переходят из-за удобства — это рост. Когда переходят из-за отсутствия выбора — это перераспределение.

История, которую сейчас проживают медиа и блогеры, довольно типична. Каналы в Max создаются не из желания, а из необходимости — чтобы не потерять аудиторию. И, вопреки ожиданиям, они начинают расти. Может, не очень быстро, неровно, но растут.

Более того, фиксируется эффект, о котором почти не говорят: часть пользователей не просто дублирует подписки, а отписывается от Telegram и переходит в Max. Это не массовый исход, но уже не единичные случаи. И именно такие точечные изменения в итоге формируют тренд.

Любая цифровая аудитория ведет себя предсказуемо: она идет туда, где проще. Если доступ к контенту усложняется — часть пользователей просто не будет разбираться с VPN, прокси и настройками. Они выбирают более простой сценарий. Даже если он хуже. Это базовая логика потребления, и она всегда сильнее привычек.

Уже невозможно не признавать, что ограничения работают. Не мгновенно, не тотально, но они постепенно меняют поведение аудитории.

Сейчас складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, Telegram все еще остается ключевой площадкой с огромной лояльной аудиторией, привычной средой и сильными каналами. С другой — он теряет главное преимущество: доступность. А значит, появляется окно возможностей для альтернативных платформ. Даже если изначально у них не было ни сильного продукта, ни органического спроса.

Max сегодня — это история обстоятельств. Аудитория больше не выбирает площадки. Она адаптируется к тем условиям, которые ей создают. И, как показывает практика, делает это гораздо быстрее, чем сама готова признать.

Ксения Журавкова