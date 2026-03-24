ПЛН сохраняет уверенное лидерство в рейтинге самых цитируемых СМИ региона

Псковская Лента Новостей сохранила уверенное лидерство в рейтинге самых цитируемых СМИ региона по итогам 2025 года. 23 марта итоговый рейтинг опубликовала компания «Медиалогия».

ПЛН заняла первое место с индексом цитируемости (ИЦ) 16,97. По этому показателю Псковская Лента Новостей, как и прежде, опережает большинство СМИ Псковской области в 3 - 5 и более раз.





В прошедшем году значительный прирост индекса цитируемости отмечен у радио ПЛН FM, он увеличился до 6,31. Радиостанция стала первой среди псковских радио. Она поднялась на три позиции вверх и заняла четвертое место в рейтинге.

Кроме того, в ТОП самых цитируемых СМИ вошло издание «МК в Пскове» (индекс цитируемости — 4,24).

Половину ТОП-6 самых цитируемых СМИ региона составляют масс-медиа, входящие в состав медиахолдинга «Гражданская пресса».

В медиарейтинг вошли средства массовой информации Псковской области, специализированные СМИ при подсчете не учитывались. Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 108 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы, а также взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

Период исследования: 1 января – 31 декабря 2025 года.