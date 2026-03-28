В Пскове задержали нетрезвого водителя, сбившего полицейского во время погони

В Пскове задержан нетрезвый водитель, который, уходя от полицейской погони, сбил сотрудника ППСП, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поздним вечером в Пскове от дежурной части УМВД России по городу Пскову экипаж ДПС получил сообщение о нетрезвом водителе на улице Алексея Алёхина.

Полицейские незамедлительно выдвинулись к указанному адресу. К ним присоединились дежурившие рядом сотрудники ППСП. По прибытии они увидели, что водитель Škoda Octavia уже начал медленно движение по тротуару. Инспекторы подали сигнал об остановке.

Находившийся за рулём иномарки мужчина проигнорировал требования полицейских и, увеличив скорость, совершил наезд на сотрудника ППСП, после чего начал скрываться с места ДТП. Серьёзных травм инспектор не получил.

Экипажи стражей правопорядка организовали погоню за нарушителем. Своими манёврами он создавал угрозу для других участников дорожного движения.

В результате гонщика загнали в тупиковый проезд, после чего полицейские задержали его и доставили в УМВД России по городу Пскову для дальнейшего разбирательства и установления личности. Им оказался мужчина 2002 года рождения.

По всем выявленным нарушениям ПДД сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении мужчины административные протоколы по пяти статьям КоАП РФ. Он был задержан в административном порядке.

Собранные полицейскими материалы в ближайшее время будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.