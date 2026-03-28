 
Общество

В Псковском округе прошёл XI Международный фестиваль-конкурс юных музыкантов

0

В Писковичском доме культуры состоялся XI Международный открытый исполнительский фестиваль‑конкурс «Я музыкантом стать хочу». Мероприятие объединило более 50 юных дарований — музыкантов и вокалистов — из разных уголков Псковской области и гостей из Беларуси, сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Участников привезли коллективы из Псковского округа, Бежаниц, Струг Красных, Новосокольников, Великих Лук и Пушкинских Гор. Особую атмосферу празднику придали гости из побратимского Браславского района Витебской области Республики Беларусь — их с радостью приветствовали уже не первый год.

 

С приветственным словом к участникам и их наставникам обратилась глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова. На своей странице во «ВКонтакте» она поделилась впечатлениями:

«От лица Администрации Псковского муниципального округа поприветствовала участников и их наставников. Ежегодно мы находим возможности поддерживать фестиваль‑конкурс, понимая, как важно для детей демонстрировать своё исполнительское мастерство, совершенствовать навыки, стремиться к вершинам и побеждать, развивая способности и таланты. Не все дети станут профессиональными музыкантами, но главное — их жизнь наполнится искусством, они получат „прививку“ культуры. В этом году тема фестиваля‑конкурса — Год единства народов России. Музыка — это универсальный язык, который объединяет народы. Пожелала участникам успешных выступлений и дальнейшего развития своих талантов», - отметила Наталья Федорова.

Отдельно глава округа отметила, что жюри конкурса – профессиональные музыканты, преподаватели музыкальных школ, педагоги Псковского колледжа искусств имени Римского-Корсакова, ЦРТДМ.

«Помимо конкурсной программы, организаторы позаботились о полезной активности для детей – мастер-классах и экскурсиях», - заключила Наталья Федорова.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026