В Псковском округе прошёл XI Международный фестиваль-конкурс юных музыкантов

В Писковичском доме культуры состоялся XI Международный открытый исполнительский фестиваль‑конкурс «Я музыкантом стать хочу». Мероприятие объединило более 50 юных дарований — музыкантов и вокалистов — из разных уголков Псковской области и гостей из Беларуси, сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Участников привезли коллективы из Псковского округа, Бежаниц, Струг Красных, Новосокольников, Великих Лук и Пушкинских Гор. Особую атмосферу празднику придали гости из побратимского Браславского района Витебской области Республики Беларусь — их с радостью приветствовали уже не первый год.

С приветственным словом к участникам и их наставникам обратилась глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова. На своей странице во «ВКонтакте» она поделилась впечатлениями:

«От лица Администрации Псковского муниципального округа поприветствовала участников и их наставников. Ежегодно мы находим возможности поддерживать фестиваль‑конкурс, понимая, как важно для детей демонстрировать своё исполнительское мастерство, совершенствовать навыки, стремиться к вершинам и побеждать, развивая способности и таланты. Не все дети станут профессиональными музыкантами, но главное — их жизнь наполнится искусством, они получат „прививку“ культуры. В этом году тема фестиваля‑конкурса — Год единства народов России. Музыка — это универсальный язык, который объединяет народы. Пожелала участникам успешных выступлений и дальнейшего развития своих талантов», - отметила Наталья Федорова.

Отдельно глава округа отметила, что жюри конкурса – профессиональные музыканты, преподаватели музыкальных школ, педагоги Псковского колледжа искусств имени Римского-Корсакова, ЦРТДМ.

«Помимо конкурсной программы, организаторы позаботились о полезной активности для детей – мастер-классах и экскурсиях», - заключила Наталья Федорова.