 
Общество

В Госдуме предложили маркировать контент без ИИ

0

 Маркировка «человеческого» контента, созданного без искусственного интеллекта, будет оптимальнее введения маркировки нейроконтента, так как в будущем последний заполнит собой почти все. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»).

Он отметил, что готовящий сейчас законопроект о госрегулировании ИИ предполагает контроль за наличием маркировки у нейроконтента на онлайн-платформах, пишет ТАСС.

«Но сегодня контента, созданного при помощи нейросетей, уже больше половины на социальных платформах. Моя позиция, может быть, не в мейнстриме, но я ее последовательно придерживаюсь: я считаю, что нам нужно маркировать контент, который создан без использования нейросетей, потому что такого контента становится все меньше и меньше», - сказал депутат.

Горелкин сравнил созданный человеком контент с полкой фермерских продуктов в магазине. «Имеет смысл маркировать нам такой "фермерский продукт", созданный человеком, созданный лично его интеллектом, его руками. Такая маркировка мне представляется более разумной», - пояснил он.

Маркировка же сгенерированного контента, по мнению депутата, может утратить актуальность, так как в будущем придется помечать уже 90% всех публикаций. «Не хотелось бы создавать инициативу, связанную с маркировкой нейроконтента, чтобы потом ее через какое-то время отменить», - добавил Горелкин.

При этом обязательная проверка маркировки приведет к высоким затратам соцсетей на автоматизированные программы, выполняющие эту функцию, отметил депутат. «На мой взгляд, это не очень рационально и не имеет в текущей конфигурации никакого смысла. Поэтому я буду предлагать коллегам еще раз подумать над этой идеей, над ее осмысленностью», - заключил он. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026