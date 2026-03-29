В Госдуме предложили маркировать контент без ИИ

Маркировка «человеческого» контента, созданного без искусственного интеллекта, будет оптимальнее введения маркировки нейроконтента, так как в будущем последний заполнит собой почти все. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин («Единая Россия»).

Он отметил, что готовящий сейчас законопроект о госрегулировании ИИ предполагает контроль за наличием маркировки у нейроконтента на онлайн-платформах, пишет ТАСС.

«Но сегодня контента, созданного при помощи нейросетей, уже больше половины на социальных платформах. Моя позиция, может быть, не в мейнстриме, но я ее последовательно придерживаюсь: я считаю, что нам нужно маркировать контент, который создан без использования нейросетей, потому что такого контента становится все меньше и меньше», - сказал депутат.

Горелкин сравнил созданный человеком контент с полкой фермерских продуктов в магазине. «Имеет смысл маркировать нам такой "фермерский продукт", созданный человеком, созданный лично его интеллектом, его руками. Такая маркировка мне представляется более разумной», - пояснил он.

Маркировка же сгенерированного контента, по мнению депутата, может утратить актуальность, так как в будущем придется помечать уже 90% всех публикаций. «Не хотелось бы создавать инициативу, связанную с маркировкой нейроконтента, чтобы потом ее через какое-то время отменить», - добавил Горелкин.

При этом обязательная проверка маркировки приведет к высоким затратам соцсетей на автоматизированные программы, выполняющие эту функцию, отметил депутат. «На мой взгляд, это не очень рационально и не имеет в текущей конфигурации никакого смысла. Поэтому я буду предлагать коллегам еще раз подумать над этой идеей, над ее осмысленностью», - заключил он.