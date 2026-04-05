В СОЦПРОФ поддержали инициативу о семи оплачиваемых выходных для родителей

Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали инициативу Госдумы о семи оплачиваемых выходных для родителей. Как отметил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале, это реальная помощь семьям с детьми.

В Государственной Думе прозвучало предложение, направленное на поддержку работающих родителей. Депутаты обратились в Министерство труда РФ с инициативой предоставить одной категории россиян — родителям, воспитывающим детей, — до семи дополнительных оплачиваемых выходных дней в год без оформления больничного листа. Инициатива уже получила широкий общественный резонанс и поддержку со стороны профсоюзного сообщества.

Согласно предложению, дополнительные выходные смогут использовать работающие родители для ухода за детьми в случае их болезни или других семейных обстоятельств. Сегодня для этих целей часто приходится брать больничный, что снижает доход семьи и создаёт дополнительную бюрократическую нагрузку. Нововведение позволит сохранить заработок и упростить процедуру, сделав помощь более доступной и достойной.

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ активно выступает за укрепление социальной защиты семей и работников с семейными обязанностями. Сергей Вострецов подчеркнул важность подобных мер для демографической политики страны и баланса между работой и личной жизнью.

«Мы в СОЦПРОФ давно говорим о том, что российские семьи нуждаются в реальной, а не декларативной поддержке. Предложение предоставить работающим родителям до семи оплачиваемых выходных в год — это очень правильный шаг. Сегодня многие родители, особенно матери маленьких детей, вынуждены разрываться между работой и семьёй. Когда ребёнок болеет, они либо теряют в зарплате, беря отпуск за свой счёт, либо оформляют больничный, что не всегда удобно и для работника, и для работодателя. Семь дополнительных дней — это не роскошь, это необходимый минимум, который позволит сохранить здоровье семьи, снизить стресс и повысить производительность труда в долгосрочной перспективе. Мы видим, как в европейских странах и в ряде регионов России уже работают похожие механизмы, и они доказали свою эффективность. Важно, чтобы эти дни оплачивались в размере среднего заработка и чтобы их предоставление не становилось поводом для дискриминации родителей при приёме на работу или карьерном росте», - отметил лидер объединения профсоюзов.

По его словам, СОЦПРОФ готов активно участвовать в доработке механизма реализации этой инициативы.

«Мы будем настаивать на том, чтобы нормы распространялись на всех работающих родителей, включая отцов, многодетные семьи и родителей детей с особенностями здоровья. Это не только вопрос социальной справедливости, но и важный вклад в решение демографических вызовов, стоящих перед страной. Когда государство и профсоюзы вместе работают над поддержкой семьи, результат всегда положительный — крепкие семьи, здоровые дети и стабильное общество», - подчеркнул Сергей Вострецов.

Инициатива пока находится на стадии рассмотрения в Минтруда. Эксперты отмечают, что её реализация потребует внесения изменений в Трудовой кодекс РФ. Профсоюзы СОЦПРОФ намерены продолжить мониторинг ситуации и отстаивать интересы работников, чтобы дополнительные выходные стали не разовой мерой, а устойчивым элементом социальной политики.