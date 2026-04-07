«Кузница»: Александр Сорокин о проблемах и успехах сферы образования Псковской области

Слушайте в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск авторской программы Любови Кузнецовой «Кузница». Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Сегодня будем говорить о состоянии сферы образования Псковской области. Под конец календарного года она осталась без руководителя, чуть раньше – без первого зама. Но уже к новому году был назначен новый министр, которому и досталось всё то, что копилось прежней командой. Новое руководство быстро ознакомилось с хозяйством, причем не по бумагам, а лично, что немало удивило общественность. Если с капремонтами школ в минувшем сезоне худо-бедно справились без эксцессов, то недострои придется достраивать и как-то решать ситуацию с запуском Линовской и Гдовской школ, которые официально так и не открыты. Себежский округ – Кузнецовка – что там с работами? Псков – улица Юности – люди ждут, а какова перспектива? Новый год стартовал - как продвигаются капитальные ремонты в тех учреждениях, которым повезло? Подрядчики определены? Подготовительная часть работ идет? Поговорим сегодня и о новациях, которые ежегодно сотрясают систему образования, и, конечно, о подготовке к государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах.

Наш эксперт сегодня – министр образования Псковской области Александр Сорокин.