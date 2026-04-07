Вечный огонь появится на мемориале «Жидилов бор» в Псковском округе

На благоустройство воинского мемориала «Жидилов бор» в Псковском округе могут выделить 6 996 261 рубль, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере Госзакупок. На мемориале произведут реставрацию могильных плит, стелы и установят Вечный огонь, а также памятный знак «Жертвам фашизма».

Фото: глава Псковского округа Наталья Федорова / Telegram

Планируется переделать покрытие, существующую лестницу, перила и водосток. Также подрядчик должен будет произвести земельные работы с укреплением грунта. 

Дополнительно планируется высадить 24 туи и живую изгородь.

Подрядчика определят 22 апреля. Закончить работы он должен будет к 1 ноября текущего года. 

На месте мемориала «Жидилов Бор» в годы Великой Отечественной войны проходила оборонительная линия «Пантера». По официальным данным, в кровопролитных боях на подступах к Пскову в этом месте погибли около 1700 советских солдат. Однако есть сведения, что на этом рубеже положили свои жизни около 3 тысяч воинов.

В Жидиловом Бору совершил свой подвиг Илья Коровин, командир отделения 286-го стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии 42-й армии Ленинградского фронта, который во время сражения закрыл собой пулеметный дзот, чтобы однополчане смогли выполнить свою задачу.

Напомним, в прошлом году Вечный огонь загорелся в деревне Ершово Псковского округа. 

