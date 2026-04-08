 
Общество

Детские пособия перед майскими праздниками псковичам перечислят досрочно

Социальный фонд перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая, досрочно в связи с приближающимися майскими праздниками, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-центре Соцфонда.

Пособия отправят 29–30 апреля. В них входят следующие выплаты: 

  • единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;
  • ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
  • ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Досрочно средства перечислят семьям, которые выбрали безналичную выплату через банк.

Если пособие доставляет почта, выплата пройдет в мае и продлится до 25-го числа по графику работы отделений Почты России в каждом регионе.

Семьям, получающим ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до 3-х лет, средства в мае перечислят по стандартному графику 5-го числа.

Напомним, что для удобства родителей большинство детских пособий Социальный фонд выплачивает в единый день.

Каждое 3-е число поступают средства за прошедший месяц, если выбрано безналичное перечисление. В тех случаях, когда дни выплаты приходятся на праздники и выходные, фонд заранее перечисляет средства.

Если родители получают пособия через Почту России, доставка идет с 3-го по 25-е число в зависимости от утвержденного графика доставки.

Отметим, что некоторые регионы устанавливают собственные пособия семьям с детьми в соответствии с местными законами. Оформлением таких мер поддержки занимаются отделы социальной защиты населения. Они выплачивают пособия по своему графику, который отличается от выплатных дат Социального фонда.

