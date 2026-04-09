Псковские курсанты получили награды за вклад в защиту молодежи от цифровых угроз

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России получили награды за вклад в защиту молодежи от цифровых угроз, сообщили Псковской Ленте Новостей в вузе.

Фото: Псковский филиал Университета ФСИН России

В Пскове состоялся молодежный форум «Цифровые угрозы для молодежи: как распознать ловушки и защитить себя», который прошел в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2026». Основная цель мероприятия — профилактика криминогенной обстановки в сфере незаконного оборота наркотиков среди молодежи.

Форум стал важной платформой для обмена опытом и знаниями, где эксперты смогли поделиться своими наработками и провести полезные диалоги с активистами.

В рамках форума была организована насыщенная программа, включающая в себя тематические площадки, посвященные кибербезопасности и цифровой гигиене. Участники смогли обсудить риски цифровой среды и методы защиты от них в формате открытого диалога с экспертами, что способствовало повышению их осведомленности о современных угрозах.

Одним из ярких моментов мероприятия стало награждение курсантов Псковского филиала Университета ФСИН России за их активную деятельность. Дипломы и памятные подарки были вручены начальником Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области полковником полиции Валерием Баевым и заместителем начальника управления специальных программ Правительства Псковской области Романом Семеновым. Это награждение подчеркивает значимость вклада курсантов в борьбу с цифровыми угрозами и их стремление к защите молодежи от негативных влияний.

