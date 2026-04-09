Российские ученые выявили потенциальные мишени для терапии аутизма

Российские исследователи из Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в Новосибирске и Научно-исследовательского центра LIFT в Москве обнаружили биологические механизмы когнитивных нарушений при расстройствах аутистического спектра (РАС). Результаты работы поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ).

Животных поместили перед панелью с двумя отверстиями. В первый день мышь должна была просунуть нос в отверстие, обозначенное горящей лампочкой, чтобы получить сладкую гранулу в качестве награды и таким образом понять связь между светом в отверстии и угощением, пишут «Известия».

На второй день необходимо было просунуть нос в два подсвечивающихся отверстия в определенном порядке, то есть запомнить последовательность из двух действий. В третий день отверстия не подсвечивались, и мышь должна была сама вспомнить правильную последовательность действий, чтобы получить награду. Затем с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и анализа тканей авторы обнаружили значительное число аномалий в головном мозге животных с моделью аутизма.

«Полученные данные указывают на то, что сниженные когнитивные способности животных с аутизмом связаны со структурными аномалиями и нарушенным синтезом важного для развития нейронов BDNF. В связи с этим данный белок потенциально может рассматриваться как молекулярная мишень для лечения РАС», — рассказала руководитель проекта, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории нейрогеномики поведения Института цитологии и генетики СО РАН Татьяна Ильчибаева.



