Российские ученые выявили потенциальные мишени для терапии аутизма

Российские исследователи из Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) в Новосибирске и Научно-исследовательского центра LIFT в Москве обнаружили биологические механизмы когнитивных нарушений при расстройствах аутистического спектра (РАС). Результаты работы поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ).
Животных поместили перед панелью с двумя отверстиями. В первый день мышь должна была просунуть нос в отверстие, обозначенное горящей лампочкой, чтобы получить сладкую гранулу в качестве награды и таким образом понять связь между светом в отверстии и угощением, пишут «Известия».
На второй день необходимо было просунуть нос в два подсвечивающихся отверстия в определенном порядке, то есть запомнить последовательность из двух действий. В третий день отверстия не подсвечивались, и мышь должна была сама вспомнить правильную последовательность действий, чтобы получить награду. Затем с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и анализа тканей авторы обнаружили значительное число аномалий в головном мозге животных с моделью аутизма.