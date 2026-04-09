 
Общество

На Пасху в Псковской области ожидается прохладная погода с ночными морозами

0

На Пасху в Псковской области ожидается прохладная погода с ночными температурами от −3 до +2 градусов и дневными до +10 градусов, возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что в ночь на Пасху по области прогнозируются отрицательные температуры, а днём воздух прогреется не выше +10 градусов. «Мы ожидаем достаточно прохладную погоду. Небольшие осадки могут быть ночью, а днём преимущественно дождик пойдёт. Температура ночью: с −3 до +2, а днём по области — до +10 градусов тепла», — пояснила Тала Нещадимова.

Пасха — это главный христианский праздник, он посвящен чуду воскресения Иисуса Христа. В 2026 году православную Пасху отмечают 12 апреля. В преддверии Пасхи идет Страстная неделя Великого поста.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026