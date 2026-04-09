На Пасху в Псковской области ожидается прохладная погода с ночными морозами

На Пасху в Псковской области ожидается прохладная погода с ночными температурами от −3 до +2 градусов и дневными до +10 градусов, возможны небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что в ночь на Пасху по области прогнозируются отрицательные температуры, а днём воздух прогреется не выше +10 градусов. «Мы ожидаем достаточно прохладную погоду. Небольшие осадки могут быть ночью, а днём преимущественно дождик пойдёт. Температура ночью: с −3 до +2, а днём по области — до +10 градусов тепла», — пояснила Тала Нещадимова.

Пасха — это главный христианский праздник, он посвящен чуду воскресения Иисуса Христа. В 2026 году православную Пасху отмечают 12 апреля. В преддверии Пасхи идет Страстная неделя Великого поста.