Более 200 человек исполнили пасхальные песнопения в торговом комплексе Пскова

Вокальный пасхальный флешмоб прошел в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове 12 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Одномоментно пасхальные песнопения исполняли все присутствующие торгового комплекса.

Акция была проведена в формате «эффект неожиданности», когда из разных мест торгового комплекса заводили пасхальные песнопения певчие, семинаристы, вокалисты детского эстрадного хора.

В ходе проведения флешмоба к исполнению пасхальных песнопений присоединились все присутствующие торгового комплекса, так, что создавалось ощущение повсеместного праздника.

Общее число участников – около двух сотен людей.

Акция приурочена к православному празднику Воскресения Христова, отмечаемый в 2026 году сегодня, 12 апреля.

В пасхальной вокальной акции приняли участие:

Хор духовенства и Архиерейский хор Псковской епархии;

Хор Псково-Печерской духовной семинарии;

Детский эстрадный хор «ЛаккиЛайк»;

Молодежный хор Псковской епархии;

Братский хор Псково-Печерского монастыря.

Мероприятие было организовано по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея миссионерским отделом Псковской епархии.