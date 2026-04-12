Более 200 человек исполнили пасхальные песнопения в торговом комплексе Пскова

Вокальный пасхальный флешмоб прошел в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове 12 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Одномоментно пасхальные песнопения исполняли все присутствующие торгового комплекса.

Акция была проведена в формате «эффект неожиданности», когда из разных мест торгового комплекса заводили пасхальные песнопения певчие, семинаристы, вокалисты детского эстрадного хора.

В ходе проведения флешмоба к исполнению пасхальных песнопений присоединились все присутствующие торгового комплекса, так, что создавалось ощущение повсеместного праздника.

Общее число участников – около двух сотен людей. 

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Акция приурочена к православному празднику Воскресения Христова, отмечаемый в 2026 году сегодня, 12 апреля.

В пасхальной вокальной акции приняли участие:

  • Хор духовенства и Архиерейский хор Псковской епархии;
  • Хор Псково-Печерской духовной семинарии;
  • Детский эстрадный хор «ЛаккиЛайк»;
  • Молодежный хор Псковской епархии;
  • Братский хор Псково-Печерского монастыря.
 

Мероприятие было организовано по благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея миссионерским отделом Псковской епархии.

 

