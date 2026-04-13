 
Общество

Приём работ на конференцию о Великой Отечественной войне продолжается в Псковской области

0

Приём работ на молодёжную научно-практическую конференцию «Мой край в годы Великой Отечественной войны» продолжается в Псковской области до 20 апреля. Защита работ участников состоится в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва 29 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Конференцию посвятили изучению истории Великой Отечественной войны на примере Псковской области и личного вклада семей и отдельных личностей в достижение Победы. Работы принимаются от молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет по трём направлениям: генеалогическому, биографическому и краеведческому. Участники могут представить исследования, касающиеся истории своей семьи в военные годы, биографии ветеранов, не связанных родственными узами с автором, а также событий, происходивших на территории Псковской области в период войны.

Всех участников наградят грамотами, а победители получат дипломы и памятные призы. Для подачи заявки необходимо отправить работу и заявку через электронную форму. Дополнительная информация по оформлению работ содержится в положении, его можно найти на сайте МЦ.

Конференция проводится в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений» при поддержке регионального отделения «Деловой России».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026