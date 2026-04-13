Приём работ на конференцию о Великой Отечественной войне продолжается в Псковской области

Приём работ на молодёжную научно-практическую конференцию «Мой край в годы Великой Отечественной войны» продолжается в Псковской области до 20 апреля. Защита работ участников состоится в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва 29 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Конференцию посвятили изучению истории Великой Отечественной войны на примере Псковской области и личного вклада семей и отдельных личностей в достижение Победы. Работы принимаются от молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет по трём направлениям: генеалогическому, биографическому и краеведческому. Участники могут представить исследования, касающиеся истории своей семьи в военные годы, биографии ветеранов, не связанных родственными узами с автором, а также событий, происходивших на территории Псковской области в период войны.

Всех участников наградят грамотами, а победители получат дипломы и памятные призы. Для подачи заявки необходимо отправить работу и заявку через электронную форму. Дополнительная информация по оформлению работ содержится в положении, его можно найти на сайте МЦ.

Конференция проводится в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений» при поддержке регионального отделения «Деловой России».