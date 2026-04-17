Жителям Псковской области доступен предзаказ смартфонов серии HUAWEI nova 15

МТС сообщает о старте предзаказа на смартфоны HUAWEI nova 15 Pro и HUAWEI nova 15. Линейка создана для тех, кто ценит качественные портретные фото, удобные функции с искусственным интеллектом и долгую работу без подзарядки.

Серия HUAWEI nova 15 доступна в конфигурациях 256 ГБ и 512 ГБ в мятном, лавандовом, белом и чёрном цветах. В период с 16 по 30 апреля на устройства действует скидка в размере 3 тысяч рублей.

Цены на новинки с учетом скидки в МТС:

nova 15 Pro (256 ГБ) – 41 990 рублей;

nova 15 Pro (512 ГБ) – 46 990 рублей;

nova 15 (256 ГБ) – 33 990 рублей;

nova 15 (512 Гб) – 38 990 рублей.

«Флагманские смартфоны HUAWEI пользуются высоким спросом среди российских потребителей. В частности, серия nova одна из наиболее популярных в своём ценовом сегменте. Например, продажи предыдущей серии nova 14, вышедшей в октябре прошлого года, растут на 90% продажи от месяца к месяцу. Мы ожидаем, что HUAWEI nova 15 продолжит эту динамику и усилит позиции бренда», – комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Одной из ключевых особенностей серии стала система камер с поддержкой ультрареалистичной съёмки. Впервые в HUAWEI nova 15 Pro обе – основная и фронтальная – камеры оснащены объективами с ультрареалистичным модулем цветопередачи. Технология с использованием до 1,5 млн спектральных каналов в девяти цветовых диапазонах позволяет более точно передавать оттенки и детали изображения.

Благодаря специальной технологии портретной съемки HUAWEI nova 15 Pro позволяет создавать портреты студийного уровня, сохраняя естественность деталей как на основной, так и на фронтальной камере. Портретный ультраобъектив 50 МП передает мельчайшие детали, сохраняя естественную текстуру и глубину изображения.

Модель отличается лаконичным молодежным дизайном. HUAWEI nova 15 Pro обладает корпусом из алюминиевого сплава, HUAWEI nova 15 – из композитного материала. Обе модели оснащены защитным стеклом Kunlun Glass и имеют сертификат защиты SGS. Версия Pro дополнительно получила покрытие с повышенной устойчивостью к царапинам. Толщина корпуса HUAWEI nova 15 Pro составляет 6,9 мм, HUAWEI nova 15 – 7,2 мм, что обеспечивает удобство повседневного использования.

Смартфоны поддерживают функции на базе искусственного интеллекта, включая выбор лучшего кадра, удаление объектов и управление жестами, что позволяет прокручивать страницы и делать скриншоты. Также реализована технология двустороннего шумоподавления, которая повышает четкость передачи голоса во время вызовов.

