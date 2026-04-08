Состоялась первая встреча полуфиналисток «Мисс и Миссис Великие Луки-2026»

Первая встреча полуфиналисток конкурса «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» состоялась в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фото здесь и далее: Андрей Можекин

Мероприятие прошло в кафе «Шишки». Специальной гостьей встречи стала действующая «Миссис Великие Луки-2025» и обладательница титула «Миссис зрительских симпатий России-2025» Виктория Виноградова.

Во время встречи Виктория Виноградова поделилась секретами экспресс-макияжа для мероприятий и дала советы по преодолению волнения. Полуфиналистки узнали о важности подготовки к различным этапам фестиваля. «Миссис Великие Луки-2025» отметила, что фестиваль способствует личностному росту участниц, раскрытию новых талантов и внутренней красоте.

В завершение встречи Виктория Виноградова ответила на вопросы участниц и пояснила, что красота включает не только внешний вид, но и внутренние качества.

Напомним, официальный кастинг шестого фестиваля «Мисс/Миссис Великие Луки-2026» состоялся 29 марта в семейно-досуговом центре «Атмосфера».

Во время подготовки в оргкомитет фестиваля поступило более 50 заявок. На сам кастинг были приглашены 35 претенденток. По итогам кастинга в полуфинал фестиваля вышли 20 участниц в категориях «Мисс» и «Миссис» в возрасте от 16 до 56 лет.