Единовременную матпомощь после ЧС псковичи будут получать быстрее

Срок рассмотрения заявлений граждан на получение единовременной матпомощи при утрате имущества в результате чрезвычайных ситуаций сокращён в Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Теперь он составит три рабочих дня (вместо 11 календарных), на обработку документов отведён один рабочий день (было 10 дней), на рассмотрение дополнительных материалов – не более трех рабочих дней (было 16).

Выплата будет перечислена в течение одного дня после принятия решения.

«Кроме того, мы расширили список документов, подтверждающих проживание человека, даже если в паспорте нет отметки о регистрации», - отметил губернатор.

Теперь это может быть:

выписка из лицевого счёта,

домовая (поквартирная) книга,

похозяйственная книга,

копия поквартирной карточки,

решение суда об установлении факта проживания.

«Напомню, раннее мы увеличили размер выплат при утрате имущества, в случае гибели члена семьи и единовременной материальной помощи при возникновении ЧС. Важно отрегулировать механизм поддержки таким образом, чтобы в трудную минуту помощь приходила к людям без задержек и лишних формальностей», - заключил губернатор.