Псковский облсовпроф поддержал кинопрокат фильма о подвиге Матвея Кузьмина

Псковский областной совет профсоюзов выступил партнером кинопроката фильма «Семь верст до рассвета», который выйдет на экраны кинотеатров 30 апреля. Съемки фильма стартовали в год 80-летия Великой Победы, а в основу картины легли реальные события и бессмертный подвиг Матвея Кузьмина, Героя Советского Союза, воспетого классиком советской литературы Борисом Полевым, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.

Зимой 1942 года в суровых условиях в условиях оккупированной Ленинградской, ныне Псковской, области он повторил подвиг Ивана Сусанина и предотвратил диверсию в советском тылу — «вызвался» служить проводником и завел вражеских солдат в засаду, чем спас жизни десятков советских бойцов.

«Семь верст до рассвета» — это драма о великом подвиге простого русского человека. Последний путь Матвея Кузьмина стал дорогой в бессмертие.

«Я рад, что тема подвига простого русского человека не забыта и рассказ об этом подвиге выходит на экраны всей страны. Западный мир переписывает историю, стараясь стереть любую память о подвиге советских людей и ключевой роли нашей страны в победе над фашизмом. Пока снимают такие фильмы, пока их смотрит наша молодежь, мы будем напоминать с экранов всему миру о нашем подвиге и нашей Победе», — прокомментировал премьеру фильма председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.