Псковская школьница Светлана Ворошилова стала победителем чемпионата «Профессионалы»

Учащаяся средней общеобразовательной школы №16 имени Героя России Алексея Воробьева Светлана Ворошилова стала победителем итогового (межрегионального) этапа чемпионата по профмастерству «Профессионалы» в группе «Юниор». Девушка выступала в компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведения», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Всего в межрегиональном этапе от Псковской области принимают участие 14 конкурсантов.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» организовано при поддержке Минпросвещения России. Соревнования проходят в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.