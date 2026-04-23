Обращение Бони: глас народа или новый формат хайпа?

Осторожность в российском инфопространстве стала нормой, но уже сложившаяся система дала трещину там, где не ждали. Не политики, не эксперты и даже не медиа, вдруг громко заговорили блогеры. Обращение Виктории Бони* стало отправной точкой для цепной реакции, которая за несколько дней вышла за пределы соцсетей и превратилась в полноценную общественную дискуссию.

Блогер записала 19-минутное обращение к президенту с довольно жесткими формулировками: про страх, про рост цен, про блокировки интернета. За несколько дней ролик набрал миллионы просмотров и десятки тысяч комментариев. Но, что важнее, получил поддержку не только от аудитории, но и от других публичных фигур.

Следом выступила Айза** с похожими тезисами: «информация не доходит», «есть законы вне здравого смысла», «люди вынуждены уходить в VPN». Параллельно из Дагестана записывает видео Екатерина Гордон***. Уже не из студии, а с места ЧП, где напрямую связывает ограничения интернета с реальными последствиями для людей.

Дальше - больше. В дискуссию включаются Ксения Собчак, Геннадий Зюганов, Никита Джигурда и другие. Повестка выходит за пределы соцсетей и попадает в политическое поле. И здесь важно зафиксировать: это уже не просто вирусный ролик, это волна.

Что это запустило

Во-первых, резко выросла легитимность публичной критики. То, что раньше звучало точечно и осторожно, теперь произносится прямым текстом. И произносится не маргинальными фигурами, «иноагентами» или «запрещенными» в России персонами, а массовыми инфлюенсерами с многомиллионной аудиторией.

Во-вторых, изменился формат разговора. Это не расследования, не журналистика, не аналитика - это эмоциональные, персонализированные обращения. Простые по форме, но массовые по охвату. И, судя по реакции, именно такая форма сейчас работает лучше всего.

В-третьих, произошел неожиданный, но показательный эффект смещения повестки. История, начавшаяся с разговора о реальных проблемах - росте цен, сбоях интернета, региональных кризисах, довольно быстро ушла в сторону персонального конфликта.

Триггером стала резкая реакция Владимира Соловьева****, который в эфире федерального телеканала публично оскорбил Викторию Боню, назвав ее «засоряющей пространство» персоной и «потрепанной шалавой». В ответ Боня заявила о подготовке коллективного иска и призвала женщин объединиться против уничижительной риторики. К обсуждению подключились Виталий Милонов****** и Артемий Лебедев******* и повестка окончательно сместилась.

Вместо разговора о проблемах, с которых все началось, в центре внимания оказалась персональная конфронтация, взаимные обвинения и медийная эскалация. И это, пожалуй, ключевой момент: даже когда в публичное поле прорываются темы, которые действительно волнуют людей, они довольно быстро растворяются в привычной логике конфликта и шоу.

Главный вопрос: зачем это было сделано?

Версия первая - это глас народа

Аргументы «за» очевидны. Темы, которые поднимаются, невыдуманные. Рост цен, ограничения интернета, локальные кризисы - это то, что люди действительно обсуждают. Реакция аудитории живая, массовая и во многом поддерживающая. Четко уловимое настроение людей: «Наконец-то кто-то сказал это вслух». И уже неважно, кто именно. В этом смысле Боня и другие выступили не как эксперты или политики, а как проводники настроений.

Версия вторая - это пиар

И тут тоже хватает аргументов. Форма подачи максимально вирусная: длинное эмоциональное видео, резкие формулировки, апелляция к «простым людям». Дальнейшее поддержание и раскручивание темы тоже не заставило себя ждать - претензии к Соловьеву, коллективный иск, ИИ-видео в образе супергероя. Все это выглядит как грамотное удержание внимания и наращивание медийного капитала. Подобные истории идеально ложатся в алгоритмы сетевой популярности: конфликт, эмоция, противостояние. Это не просто высказывание - это контент, который гарантировано разлетится.

Что это на самом деле

Если отбросить крайности, ответ, скорее всего, посередине. Это и глас, и расчет. Публичные фигуры давно научились чувствовать повестку. И в момент, когда напряжение в обществе накапливается, кто-то рано или поздно первым решается его артикулировать.

Почему это важно

Потому что меняется сама архитектура публичного высказывания. Раньше подобную повестку формировали медиа и политики. Теперь это могут делать блогеры с аудиторией в десятки миллионов. И если раньше «голос народа» пытались найти через опросы и исследования, то теперь он может появиться в виде 19-минутного ролика в соцсетях и за сутки набрать больше просмотров, чем любой аналитический материал. Вопрос сейчас только в том, что с этим голосом произойдет дальше.

Судя по реакции аудитории, запрос на такой разговор давно назрел. Люди готовы обсуждать то, что их действительно волнует: от бытовых проблем до системных ограничений. И в этой ситуации уже не так важно, кто именно становится голосом этих настроений. Даже если это не политик, не эксперт и не профильный журналист, а Виктория Боня. Потому что дело, по сути, не в спикере. Дело в том, что сам разговор, который долгое время оставался на периферии, наконец-то прозвучал, пусть и из неожиданных уст, и в неожиданной форме.

Ксения Журавкова

* Блогер и телеведущая, получившая известность после участия в реалити-шоу «Дом-2», сегодня ведет соцсети с многомиллионной аудиторией

** Блогер и предприниматель, бывшая супруга рэпера Гуфа, активно высказывается на социальные и общественные темы

*** Юрист, телеведущая и общественный деятель, известна правозащитной деятельностью и публичными комментариями по резонансным темам

**** Телеведущий и медиаперсона, ведущий политических ток-шоу на федеральных каналах.

*****Депутат Государственной Думы, известен своими консервативными инициативами и резкими публичными высказываниями

*******Дизайнер и предприниматель, основатель студии Art. Lebedev, известен провокационными высказываниями в публичном поле.