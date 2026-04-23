«Недочёт исправлен»: в доме депутата Юрия Бурлина появился ТОС

Территориальное общественное самоуправление появилось в доме депутата Псковской городской Думы по округу №1 Юрия Бурлина, сообщил он на своей странице «ВКонтакте».

Фото: Юрий Бурлин / ВКонтакте

«Как гласит народная мудрость, "сапожник без сапог" — и я, городской депутат, не был исключением!  Долго сам не мог похвастаться, что в моём доме создан ТОС. Но этот недочёт исправлен! В нашем округе практика грантов по ТОСам уже хорошо отработана, так что мы собрали жителей дома, где я живу, и официально зарегистрировали наш ТОС. Написали заявку на грант — мне поручили передать её в конкурсную комиссию», - сообщил Юрий Бурлин.

Он особо отметил роль председателя ТОС.

«Настоящая активистка, молодец, всё организовала на ура! А я выполнил свою часть — подал документы. Теперь с нетерпением ждём: надеемся, что наша заявка войдёт в список победителей, и мы закроем проблемы нашего двора! Если у вас есть идеи или вы хотите создать ТОС в своём доме — пишите в комментариях, поможем! Вместе мы сила!» - добавил депутат.
Бурлин Юрий Вячеславович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1

Реклама на ПЛН

