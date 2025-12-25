Депутат Юрий Бурлин создает в своем подъезде ТОС

Об опыте создания территориального общественного самоуправления, мотивации людей к объединению в ТОСы и об уже реализованных проектах рассказал депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я создаю у себя в подъезде ТОС, но не все получается. Есть человек, который против, и дважды из-за этого приходилось откладывать. Так что я сам прохожу сейчас эту историю, в своем подъезде. Я еще не собрал все документы, а в соседнем хорошие активисты уже все подготовили. Поэтому хожу, с каждым договариваюсь и ищу ответственного человека, чтобы назначить руководителем ТОС», - поделился своим опытом депутат.

Всего в округе Юрия Бурлина 10 ТОСов. «На первый этапах, конечно, были трудности, они и сейчас не заканчиваются. У меня есть тосовцы, которые вовлеклись, у них получилось, и сейчас они уже вовлекают других. Я собрал небольшое комьюнити, и мы там под руководством опытных тосовцев вовлекаем новых участников движения», - сказал депутат.

В движении ТОС важно понимать, что это возможность улучшить свою территорию, считает Юрий Бурлин: «Многие ошибочно думают, что за них все сделает, отремонтирует администрация, но общедомовое имущество не принадлежит администрации, она не имеет право туда расходовать средства. Поэтому город со своей стороны пытается помочь людям, как может. Для этого и была придумана идея создания и финансирования ТОСов».

«Я постоянно людям говорю, что если они не поднимутся и ничего не сделают, то ничего и не будет. Здесь нужно собраться, обсудить ситуацию между собой и с помощью депутата войти в процесс. В этом году у меня из 10 ТОСов подались шесть, выиграли более 4 миллионов рублей на реализацию проектов. Некоторые дома у меня сделали почти все и уже готовы делать территорию вокруг. Я всем рекомендую начинать», - продолжил депутат.

Если говорить про реализованные проекты, то Юрий Бурлин привел в пример ТОС на Некрасова, 52: «Там делается забор в историческом виде. В прошлый раз они сделали окна, а сейчас взялись за забор. Там дом маленький, стоимость ремонта примерно миллион, они бы никогда сами их не собрали, а дом в центре города. Сейчас сделана первая часть забора, в следующем году будут подаваться на вторую часть забора».

Также есть ТОС на Октябрьском, 30. «Там руководит активная женщина, чего она только с этим двором не сделала: дорогу, газон, место сбора мусора, козырьки, двери в подвал. "Управляйка" их очень благодарит. Руководительница этого ТОСа помогает другим жителям округа заполняться документацию. В частности, помогала и дому на Некрасова, 52», - поделился Юрий Бурлин.

Депутат выделил и ТОС на улице Пушкина, 7, где сделаны красивый забор, детская площадка, козырьки, шлагбаум и раздвижные ворота.

Напомним, прием заявок на региональный конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений муниципальных образований Псковской области начинается 12 января 2026 года.