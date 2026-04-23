Юрий Бурлин призвал активных жителей округа выходить с ним на связь

На этой неделе депутат Псковской городской Думы по округу №1 Юрий Бурлин вместе с помощником, членом Молодежного совета при городской Думе Денисом Прокофьевым провел прием жителей округа в офисе партии «Единая Россия». Об этом депутат сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: страница Юрия Бурлина в социальной сети «ВКонтакте»

Жители пришли с вопросами по взаимодействию с управляющей компанией, ремонту придомовой территории и дома. Депутат с горожанами обсудили варианты привлечения финансирования, вовлечения активистов в работу по благоустройству. Также было принято решение — создать территориальное общественное самоуправление (ТОС) на территории дома.

«У нас уже есть сформированный актив с опытом общественной работы — это отличная база. Еще один ТОС в округе точно пригодится! В этом году, увы, новый ТОС не попадет в грантовые конкурсы (городской на финише, областной закрыт), но к следующему обязательно подготовимся: проведем объединяющие мероприятия, доработаем заявки и выйдем на сильные грантовые позиции», - считает Юрий Бурлин.

Депутат призвал активных жителей выходить с ним на связь: «Работаем дальше, двигаемся вперед! Если вы активный житель и хотите участвовать — пишите в комментариях или в личные сообщения. Вместе сделаем наш округ лучше!»

Бурлин Юрий Вячеславович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1

