Суд в Пскове рассмотрит дело о «покупке» категории «Д» для увольнения с военной службы

В Псковский городской суд поступило уголовное дело в отношении Литвинова, обвиняемого органами предварительного следствия в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере с использованием своего служебного полномочия по предварительному сговору (часть 4 статьи 291.1 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Согласно предъявленному обвинению, Литвинов, выступающий в качестве посредника в передаче Сотниковым и получении неустановленным должностным лицом взятки в размере 1 700 000 рублей, 8 октября 2025 года получил от заказчика 500 000 рублей в качестве первой части взятки. Деньги хотели передать должностному лицу за совершение незаконных действий.

В свою очередь неустановленное должностное лицо должно было оказать Сотникову содействие в присвоении по результатам повторной военно-врачебной комиссии категории «Д» годности к военной службе в целях дальнейшего увольнения с военной службы по состоянию здоровья.

В настоящее время решается вопрос о назначении судебного заседания.