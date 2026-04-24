23-летняя Елизавета Веселова стала лучшим механизатором Псковской области

На региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор» одержала победу единственная девушка и самая молодая участница соревнований — 23-летняя Елизавета Веселова из ИП Веселов Д.В. Второе место занял Максименко Иван ОАО «Великолукский Мясокомбинат», третье — Дмитрий Иванов из ООО «АГРОФИРМА «ЧЕРСКАЯ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Центра занятости.

Участникам предстояло пройти четыре практических модуля: точные измерения и сборка двигателя, диагностика и регулировка гидравлической системы трактора с пресс-подборщиком, настройка топливной аппаратуры (форсунок), а также фигурное вождение на тракторе МТЗ-82 (трогание на подъёме, «змейка», постановка задним ходом). Каждый модуль оценивался максимум в 80 баллов. Итоговая оценка складывалась из суммы баллов за практику (320 баллов) и теоретического тестирования (до 100 баллов).

Параллельно с конкурсными испытаниями Молодёжный кадровый центр и Кадровый центр в Великих Луках организовали для гостей насыщенную профориентационную программу. В ней приняли участие более 160 человек. Для гостей провели презентацию Кадрового центра города Великие Луки, консультации по профориентации и подаче заявлений на портал «Работа России». Все желающие были разделены на три подгруппы: для первой провели профориентационную игру «Кадры» в модификации «Честный агрохолдинг», вторая подгруппа приняла участие в интеллектуальной викторине «Профессиональный квиз», для третьей организовали «СтартапКонструктор» и другие деловые активности.

Добавим, что следующими к соревнованиям готовятся сварщики. Региональный этап в этой номинации пройдет 28-29 апреля в Великих Луках на базе политехнического колледжа.