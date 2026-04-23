В майские праздники в Псковской области прогнозируют потепление

После 2-3 мая в Псковской области прогнозируют устойчивое повышение температуры, подходящее для посева, об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«Все хотят уже летнюю погоду. Даже когда говорим про весеннюю, люди думают именно о летней. Если ничего не изменится, никакой сюрприз неприятный нам не преподнесет природа, вторые майские праздники должны быть более комфортными и подходящими для работы на свежем воздухе», - отмечает Тала Нещадимова.

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные в Псковской области будет холодно.