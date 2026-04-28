600 имен погибших бойцов увековечили в Псковском округе в прошлом году

В 2025 году в Псковском округе было увековечено 600 имен погибших бойцов, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова, выступая с отчетом о результатах своей деятельности и деятельности администрации в 2025 году на сессии Собрания депутатов Псковского округа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Две мемориальные плиты были установлены на воинском захоронении в Лочкино на общую сумму более 800 тысяч рублей.

В целом в округе ведется большая работа по увековечиванию памяти и ремонту воинских захоронений. 24 апреля 2025 года при помощи ООО «Газпром межрегионгаз Псков» на мемориале в деревне Ершово зажжен Вечный огонь.