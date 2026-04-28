 
Общество

600 имен погибших бойцов увековечили в Псковском округе в прошлом году

0

В 2025 году в Псковском округе было увековечено 600 имен погибших бойцов, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова, выступая с отчетом о результатах своей деятельности и деятельности администрации в 2025 году на сессии Собрания депутатов Псковского округа, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.  

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Две мемориальные плиты были установлены на воинском захоронении в Лочкино на общую сумму более 800 тысяч рублей.

В целом в округе ведется большая работа по увековечиванию памяти и ремонту воинских захоронений. 24 апреля 2025 года при помощи ООО «Газпром межрегионгаз Псков» на мемориале в деревне Ершово зажжен Вечный огонь. 

 
«Благодаря нашим добровольным помощникам - местным жителям, предприятиям и организациям района и города Пскова, военнослужащим 76-й дивизии - подготовительные работы на братской могиле в деревне Ершово были выполнены в полном объеме без привлечения финансовых средств из бюджета, благодаря совместной работе мы стали частью всероссийского проекта "Храним огонь Победы"», - напомнила Наталья Федорова.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026