ПсковГУ вошел в число победителей всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов

Псковский государственный университет вошел в число победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди вузов от Росмолодежи и получит 17 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Мах.

Проект «вМесте» рассчитан на два года. Он включает мероприятия по развитию студенческого самоуправления, добровольчества, социальной активности молодежи, патриотического воспитания и поддержки участников специальной военной операции.

«Желаю успешно воплотить все задуманное! Здорово, что идеи нашего университета получают такую весомую поддержку федерального агентства», - резюмировал Михаил Ведерников.