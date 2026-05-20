ИТ-холдинг Т1: «Ясельный» период для российского ИТ закончен

В российском ИТ произошли системные изменения — покупатель и пользователь ИТ-продукта со стороны бизнеса оценивает их через призму реальных бизнес-эффектов. Это подталкивает ИТ-отрасль к переходу к более зрелым, рыночным отношениям, основанным на конкурентоспособности той или иной технологии. Одним из факторов дальнейшего оздоровления рынка и повышения качества технологического продукта является и постепенное возвращение налоговой среды к дольготным нормам. Об этом на конференции ЦИПР-2026 заявил генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов.

Российская ИТ-отрасль находится на пороге более зрелой рыночной системы. В ИТ-холдинге Т1 считают, что одним из стимулов окончательного «взросления» отрасли может стать постепенное, градиентное возвращение налогообложения на программные продукты.

Это должно подтолкнуть ИТ-компании к пересмотру собственных бизнес-моделей, усилить механизмы рыночной саморегуляции и вывести с рынка недостаточно конкурентоспособные решения.

По словам главы ИТ-холдинга Т1, конечным результатом таких изменений должна стать консолидация рынка и сокращение ассортимента технологий разного уровня качества до нескольких зрелых отечественных продуктов мирового класса в каждом сегменте.

«Последние годы ИТ-рынок рос экспрессивными темпами, когда ежегодный прирост исчислялся 15-20%. Однако уже летом 2025 года стали заметны системные изменения: клиенты перестали руководствоваться исключительно требованиями импортозамещения при выборе технологий и начали интересоваться, чем конкретный продукт лучше аналогов, насколько он гибок, выгоден в сопровождении и легок в интеграции, какова его эффективность с точки зрения бизнеса. Этот контекст повлиял и на нашу стратегию, фокус которой сместился на развитие ИТ-решений, дающих измеримую эффективность», — отметил Дмитрий Харитонов.

По словам главы ИТ-холдинга Т1, один из ключевых драйверов роста российских ИТ-компаний — развитие инфраструктурных решений. За последние три года на рынке появилось большое количество отечественных серверов, базовых станций, ПАКов, АСУ ТП и пр.