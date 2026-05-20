Штраф 100 тысяч рублей назначили жителю Красногородского района за кражу древесины

Псковский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении жителя Красногородского района, осужденного по приговору Пыталовского районного суда от 16 марта 2026 года за совершении кражи, то есть тайного хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ, к наказанию в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Согласно приговору, в январе 2024 года мужчина похитил 17,488 м3 древесины, которая ранее была выделена КУ «Опочецкое лесничество» Красногородского района Псковской области потерпевшей и складирована в лесном массиве. Тем самым подсудимый причинил потерпевшей значительный ущерб.

По результатам апелляционного судебного разбирательства приговор Пыталовского районного суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы адвоката и осужденного - без удовлетворения.