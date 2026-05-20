Жители стругокрасненской деревни Марьино рассказали о необходимости провести беспроводной интернет

Жители деревни Марьино рассказали депутату Государственной Думы, секретарю регионального отделения «Единой России» Александру Козловскому о необходимости провести беспроводной интернет в населенном пункте, сообщил парламентарий в соцсетях.

Александр Козловский посетил Стругокрасненский муниципальный округ с рабочей поездкой. В выездном мероприятии также приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, депутат Псковской городской Думы Антон Мороз и депутат окружного Собрания Дмитрий Мельцер.

В рамках поездки делегация посетила объект ФКГС в районном поселке Струги Красные (набережная реки Щировки), районный Дом культуры и предприятие ООО «Псков-Паллет».

В деревне Марьино состоялась встреча с жителями, в ходе которой были подняты вопросы о высокой ставке по ипотечному кредиту и необходимости проведения беспроводного интернета.