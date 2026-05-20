Сергей Вострецов: Борьба с зарплатой в конвертах — вопрос социальной справедливости

Профсоюзы готовы активно участвовать в легализации занятости и оказывать юридическую поддержку работникам, столкнувшимся с давлением при переходе на «белую» зарплату. Об этом заявил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

В России активно разворачивается кампания по выводу из тени заработных плат, выплачиваемых «в конвертах». За первые три месяца 2026 года из «серой» зоны удалось легализовать трудовые отношения более чем для 219 тысяч работников — это на 21% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

По информации Минтруда, с большинством выведенных из тени сотрудников заключили трудовые договоры или гражданско-правовые соглашения. Часть работников оформили как самозанятых или индивидуальных предпринимателей. Основную работу проводят межведомственные комиссии при участии Федеральной налоговой службы, МВД и Роструда. С 2026 года власти существенно расширили перечень признаков нелегальной занятости, что позволило повысить эффективность проверок.

Теперь под особое внимание попадают компании, где более 10 сотрудников получают зарплату ниже МРОТ (27 тысяч рублей), а также работодатели, активно сотрудничающие с 35 и более самозанятыми одновременно. Дополнительным «красным флагом» служит ситуация, когда средняя зарплата в организации на треть ниже отраслевого уровня. Такие критерии значительно упрощают выявление схем уклонения от налогов и социальных взносов. Борьба с «конвертными» зарплатами имеет важное социальное измерение. Легализация доходов защищает права работников на пенсию, больничные, отпуска и другие социальные гарантии, которые часто теряются при «серых» схемах. В то же время для бизнеса это означает необходимость перехода к прозрачной модели, что в долгосрочной перспективе способствует стабильности экономики и повышению доверия между работниками и работодателями.

«Борьба с зарплатой в конвертах — это не просто фискальная мера, а вопрос социальной справедливости и национальной безопасности. Каждый год миллионы россиян лишаются достойной пенсии, качественного медицинского обслуживания и защиты трудовых прав, только потому что работодатели предпочитают экономить на взносах. Мы в СОЦПРОФ приветствуем усилия государства по легализации занятости и готовы активно участвовать в этой работе. Профсоюзы должны стать реальной силой, которая поможет работникам перейти из тени без потери дохода, а недобросовестных работодателей — привлечь к ответственности. Важно, чтобы параллельно с ужесточением контроля вводились меры поддержки для малого и среднего бизнеса, чтобы легализация не стала ударом по экономике. Только совместными усилиями государства, профсоюзов и ответственных предпринимателей мы сможем искоренить эту позорную практику и обеспечить достойный уровень жизни для всех трудящихся России», - прокомментировал ситуацию Сергей Вострецов.

Эксперты отмечают, что в 2026 году борьба с теневой занятостью вышла на новый уровень благодаря цифровым инструментам контроля и межведомственному взаимодействию. Профсоюзы СОЦПРОФ подчеркивают готовность оказывать юридическую поддержку работникам, столкнувшимся с давлением со стороны работодателей при переходе на «белую» зарплату. Такие инициативы, по мнению специалистов, должны не только увеличить поступления в бюджет, но и укрепить социальную стабильность в стране.