Псковские таможенники нашли сигареты на 2 млн рублей в вагоне с кормовой добавкой

Сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России на таможенном посту ЖДПП Посинь в Себежском округе обнаружили сокрытые в вагоне 12,5 тысячи пачек белорусских сигарет, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Вагон типа хоппер в составе поезда со свекловичным жомом следовал в Латвию.

При комиссионном осмотре железнодорожного состава под небольшим слоем кормовой добавки таможенники обнаружили табачную продукцию, не заявленную в товаросопроводительных документах. Блоки сигарет белорусского производства были сформированы в 25 прямоугольных брикетов и упакованы в полиэтиленовую пленку.

Свободная рыночная стоимость этой партии табачных изделий на территории Российской Федерации составляет около 2 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере).

Ведется расследование.