Поможет УДАР: как вовремя распознать инсульт

Каждые 2 секунды в мире происходит инсульт. Ежегодно от него умирает людей больше, чем от СПИДа, туберкулеза и малярии вместе взятых. Кроме того, это основная причина инвалидности. Но тяжелые последствия — это не неизбежность, а результат упущенного времени. Вовремя оказанная медицинская помощь может не только спасти жизнь пациенту, но и значительно увеличить шансы на полное выздоровление.

О том, как распознавать симптомы инсульта, что можно и нельзя делать до приезда скорой и как предупредить заболевание, Псковской Ленте Новостей рассказала врач неврологического отделения Регионального сосудистого центра Псковской областной клинической больницы Юлия Потехина.

Симптомы опасности

- Инсульт - одно из распространённых неврологических заболеваний, которое часто становится причиной инвалидности и смерти. Что такое инсульт? От чего он возникает? Как проявляется?

- Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения. Оно проявляется различными очаговыми симптомами. При инсульте человек может испытывать слабость или онеменение конечностей, могут быть зрительные нарушения (двоение в глазах), нарушения речи. При инсульте может проявляться либо один из этих симптомов, либо сразу несколько.

- Какие виды инсульта бывают? Отличаются ли симптомы?

- Инсульты бывают двух видов: ишемический и геморрагический. Ишемический инсульт развивается, если кровеносный сосуд перекрыт атеросклеротической бляшкой или тромбом. Кровь перестает поступать в головной мозг.

Геморрагический инсульт связан с разрывом кровеносного сосуда. То есть тоже происходит ишемия (снижение кровоснабжения ткани, органа или группы мышц, которое приводит к нехватке кислорода и нарушению их функций — прим.ред), но уже вследствие кровоизлияния.

Геморрагический инсульт считается более сложным, потому что протекает тяжелее, чем ишемический, и чаще - с угнетением сознания.

- Какие симптомы должны насторожить?

- Есть симптомы опасности. Один из них — впервые возникшая слабость в руке или в ноге. Не такая, которая беспокоит несколько месяцев, а именно остро, резко возникшая. Рука стала хуже двигаться или она повисла, или движения ноги ухудшились.

Следующий симптом - онемение. Пациент жалуется на то, что у него онемела рука или нога. Но опять же следует дифференцировать остро возникшую патологию и то, что, например, может беспокоить месяцы или годы, потому что есть ряд заболеваний, которые также сопровождаются онемением. Но если такое состояние возникло остро - то это симптом инсульта.

Еще один признак - нарушение зрения. Если, например, у человека внезапно стало двоиться в глазах. То есть раньше никаких подобных проблем не было, и вдруг резко появились.

Также может возникнуть нарушение речи: человек стал невнятно говорить либо речь вовсе пропала. Если человек не может говорить и не понимает обращенную к нему речь — это уже вариант афазии (нарушения, связанного с дисфункцией определенного участка коры головного мозга — прим. ред), более тяжелое проявление инсульта.

- На что близкие пациента должны обратить внимание?

- Нередко в экстренное приемное отделение привозят пациентов, обнаруженных родными лежащими на полу. Часто происходит именно так: родственники пациента начинают бить тревогу, что тот не отвечает на звонки, приезжают к нему домой и уже находят его в таком состоянии. То есть, очень важно, чтобы близкие замечали изменения в поведении особенно пожилых родственников, обращали внимание на их жалобы.

- Что касается тестов по определению инсульта (поднять руки, улыбнуться и т. д.) - с их помощью реально можно поставить диагноз?

- Это, конечно, упрощенная диагностика. Но для близких пациента - это очень полезная информация. Например, есть брошюра «Признаки инсульта». И даже магнитики с таким содержанием. Это очень удобно, когда у пациента и его близких перед глазами эти признаки.

Еще есть методика УДАР. Эту аббревиатуру легко запомнить.

У - улыбка. Просим человека улыбнуться. Если пациент не может улыбнуться, то это один из признаков инсульта.

Д – движение. Просим человека поднять руки, затем ноги. Как правило, одна из парных конечностей не поднимается либо поднимается значительно медленнее - это тоже симптом опасности.

А – артикуляция. Просим человека сказать, как его зовут, где он проживает, что он делал, к примеру, в течение дня. Если речь смазанная, то это тоже признак инсульта.

Р – реакция. Если есть подозрения на инсульт, необходимо срочно вызвать скорую помощь.

Нужно помнить, что первые 4,5 часа от момента появления первых симптомов для пациента самые важные. Это тромболитическое окно - временной интервал, когда мы пациенту можем провести тромболизис, растворить тромб в кровеносном сосуде с помощью специальных препаратов.

Время на вес золота

- То есть в этот временной промежуток нужно успеть провести и диагностику, и саму процедуру?

- Да, это очень важно. Например, у пациента возникли первые симптомы, он или его близкие вызывают скорую. Он приезжает в больницу. То есть остается примерно 3,5 — 4 часа для того, чтобы успеть провести необходимые диагностические и терапевтические процедуры. Мы сразу в приемном отделении снимаем ЭКГ. Затем берем анализ крови, делаем КТ. Если по данным компьютерной томографии выявлен очаг, то, скорее всего, тромболизис мы не будем проводить. Если очага нет - делаем КТ-перфузию и вводим тромболитик. У нас было много случаев, когда у пациента с парезом уже на утро после процедуры все функции восстанавливались.

Если время тромболитического окна упущено (прошло более 4,5 часов от момента появления первых симптомов), то по показаниям можно провести тромболизис/тромбоэкстракцию. Пациент госпитализируется в отделение и затем, совместно с рентгенхирургами принимаем решение о необходимости проведения оперативного вмешательства. Тромбоэкстракция - это высокотехнологичная медицинская процедура, направленная на механическое удаление тромба из сегментов мозговых артерий, либо брахиоцефальных артерий (магистральные сосуды организма, которые обеспечивают кровоснабжение головного мозга, шеи и верхних конечностей — прим.ред). Врачи нашей больницы активно используют данный метод. После процедуры пациент переводится в палату интенсивной терапии для дальнейшего наблюдения.

- Что можно сделать до приезда скорой?

- Важно зафиксировать время начала симптомов. Просто посмотреть на циферблат и запомнить эту цифру. Часто бывает, что родственники пациента не могут сказать, во сколько все началось. А это важная информация для врачей, так как от этого зависит тактика лечения.

Что касается самого пациента, то до приезда скорой надо придать ему безопасное положение: уложить, слегка приподняв голову (примерно на 30 градусов). Если у пациента рвота - обязательно повернуть его на бок, чтобы рвотные массы не попадали в дыхательные пути.

В случае проблем с дыханием нужно обеспечить доступ свежего воздуха – открыть окно, расстегнуть стесняющую одежду, расстегнуть пуговицы на воротнике, ослабить ремень.

Также можно измерить давление, записать показатели, но до приезда врачей снижать его не стоит. Резкое падение давления при ишемическом инсульте может быть губительным.

- Возможно ли полное выздоровление после инсульта?

- Бывает, что пациент выписывается полностью здоровым. То есть его вообще ничего не беспокоит. Если у пациента после лечения остается небольшой парез, например, в руке и в ноге, мы его направляем на реабилитацию в городскую больницу или госпиталь ветеранов.

Реабилитация включает ЛФК, физиотерапию (магнито-, лазеротерапию, иглорефлекстерапию), занятия с логопедом, если были нарушения речи, с эрготерапевтом, если необходимо восстановление навыков для полноценной жизни, с врачом-гериатром. То есть, с ним работает мультидисциплинарная бригада.

- Близкие как-то могут помочь?

- Объятия, позитивные эмоции - психологическая поддержка очень важна.

- Кто в группе риска? Кому следует следить за своим здоровьем?

- Группа риска – это пациенты с артериальной гипертензией, когда давление повышается выше 140 на 90. Им обязательно нужно проходить диспансеризацию, принимать гипотензивные препараты, контролировать давление два раза в сутки, вести дневник давления, чтобы врач смог оценить состояние.

Также факторы риска — курение, алкоголь, отягощенность по сопутствующим заболеваниям. Если у пациента сахарный диабет, атеросклероз, тяжесть состояния при инсульте заведомо усиливается.

Инсульт молодеет

- В основном заболевание касается пожилых людей? Или у молодых пациентов тоже может быть инсульт?

- Инсульт может случиться в любом возрасте. У меня были пациенты, у которых в 36 лет случался инсульт, и затем были повторные инсульты. Конечно, чаще острые нарушения мозгового кровообращения возникают у пожилых, но есть и другие причины такого состояния: гематологические заболевания, васкулиты, антифосфолипидный синдром, тромбозы венозных синусов. Но такие ситуации редки.

- Что такое микроинсульт? И какие последствия от него могут быть?

- Все острые нарушения мозгового кровообращения делятся на инсульты и на микроинсульты — транзиторные ишемические атаки. Отличие транзиторной атаки от инсульта в том, что симптомы не сохраняются больше суток. Транзиторная атака длится меньше 24 часов. Например, женщина вызвала скорую, потому что у мужа рука потеряла подвижность, но когда его к нам доставили, симптом прошел. Мы оставляем его для наблюдения, и через два часа у него снова отказывает рука. Мы понимаем, что это транзиторная ишемическая атака. Проводим необходимые мероприятия, при отсутствии противопоказаний - тромболизис, и затем уже в палате отделения наблюдаем улучшение в виде уменьшения очаговой симптоматики.

Есть разные виды транзиторных инсультов. В моей практике было несколько случаев транзиторной глобальной амнезии, когда из-за микроинсульта пациент вдруг забывал, кто он, где живет и т.д. Такие изменения обратимые, но для пациента это, конечно, стресс. И наша задача в первые сутки минимизировать его: помогаем пациенту восстановить память, просим его близких приехать, привезти семейные фотографии. И постепенно все восстанавливается.

- Можно ли предотвратить инсульт?

- Можно минимизировать факторы риска: следить за давлением, проходить диспансеризацию в срок, вести здоровый образ жизни и поддерживать физическую активность. Если нет противопоказаний, обязательно заниматься ЛФК. С утра хотя бы 10 минут выполнять комплекс упражнений: наклоны головы, туловища, потягивания.

Не менее важно правильное питание. Полезна так называемая «средиземноморская диета», которая способствует уменьшению отложения холестерина и снижению артериального давления. Пациентам рекомендую минимизировать потребление простых углеводов (булочки, тортики, мучные изделия). Понятно, что это вкусно, но лучше их исключать. Отдаем предпочтение сложным углеводам и полезным жирам: овощи, фрукты, оливковое масло, орехи. В плане содержания антиоксидантов полезен зеленый чай. Кофе тоже полезен, но его нужно пить в меру.

И, конечно, при первых появлениях тревожных симптомов нужно сразу обращаться к врачу.

Беседовала Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой

Возможны противопоказания, требуется консультация специалиста.