 
Общество

В Варшаве жители возложили цветы к памятнику советским воинам

0

Жители Варшавы почтили память советских воинов, освободивших Польшу от немецко-фашистских захватчиков. 

Скриншот из видео «Известий»

Видео 9 мая публикуют «Известия». На кадрах видно много цветов, которые возложили к памятнику. Также возле монумента стоит женщина с российским флагом. На памятнике написано: «Вечная слава воинам Советской армии, погибшим за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков».

Также уточняется, что возложение цветов пытались сорвать украинские провокаторы. 

В этот же день сообщалось, что жители латвийской столицы несут цветы к памятнику советским солдатам, расположенному на Покровском кладбище в Риге. Люди возлагают гвоздики и другие цветы к подножию монумента, рядом с которым также зажжены поминальные свечи. На месте события отмечается массовое присутствие сотрудников полиции.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026