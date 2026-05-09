Жители Варшавы почтили память советских воинов, освободивших Польшу от немецко-фашистских захватчиков.

Видео 9 мая публикуют «Известия». На кадрах видно много цветов, которые возложили к памятнику. Также возле монумента стоит женщина с российским флагом. На памятнике написано: «Вечная слава воинам Советской армии, погибшим за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков».

Также уточняется, что возложение цветов пытались сорвать украинские провокаторы.

В этот же день сообщалось, что жители латвийской столицы несут цветы к памятнику советским солдатам, расположенному на Покровском кладбище в Риге. Люди возлагают гвоздики и другие цветы к подножию монумента, рядом с которым также зажжены поминальные свечи. На месте события отмечается массовое присутствие сотрудников полиции.