Памятник Герою Советского Союза Матвею Кузьмину открыли в Великих Луках

В Великих Луках на территории Великолукского механического завода по улице Матвея Кузьмина в День Победы торжественно открыли скульптурную композицию, посвященную Герою Советского Союза Матвею Кузьмину. Клирик Великолукской епархии участвовал в открытии скульптуры, сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии.

«Памятник русскому крестьянину удивительной и трагической судьбы создал известный скульптор Василий Николаев», — комментирует директор по общим вопросам ВМЗ Екатерина Парамонова. О подвиге Матвея Кузьмина говорила в выступлении и заместитель главы Великолукского муниципального округа Елена Демьянчук.

После открытия скульптурной композиции клирик Великолукской епархии иерей Роман Донец совершил литию у памятника и молитвенно помянул не только Матвея Кузьмина, но и всех погибших во время Великой Отечественной войны. Затем минутой молчания память Героя почтили все присутствующие.

Заслуженный учитель России, историк и краевед Владимир Орлов поделился личными знаниями о Матвее Кузьмине, напомнил о его родине и месте совершения подвига.

 


Напомним, 30 апреля в общероссийский прокат вышла военно-историческая драма «Семь верст до рассвета» режиссера Александра Андреева, посвященная подвигу Героя Советского Союза Матвея Кузьмина, уроженца Великолукского района Псковской области.

