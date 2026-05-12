Врач объяснил, почему болезнь Альцгеймера «запускается» уже в 40 лет

Представление о том, что потеря памяти и угасание мыслительных способностей — это фатальный спутник преклонных лет, постепенно уступает место куда более сложной и обнадеживающей картине. Сегодня очевидно: разрушительные процессы в нервной ткани не обрушиваются внезапно после выхода на заслуженный отдых, а тихо набирают силу десятилетиями, пока человек еще полон энергии и строит карьеру. Как отметил преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», челюстно-лицевой хирург Фуад Сейфуллаев, именно в этой временной пропасти между началом невидимых сбоев и первыми жалобами на забывчивость и кроется окно возможностей, которое современная медицина только учится использовать.

«Ещё в начале XXI века мы считали болезнь Альцгеймера почти нормальным спутником глубокой старости, но сегодня мы видим, что процесс запускается задолго до пенсии. Последние исследования доказывают, что накопление амилоидных бляшек начинается за 15–20 лет до первых симптомов, часто в 40-45 лет, что кардинально меняет подход к профилактике. Мы перестали называть её «старческим слабоумием», потому что нашли корни в метаболическом здоровье среднего возраста», - рассказал Фуад Сейфуллаев.

Как пояснил эксперт, по сути, мозг становится заложником «ленивого» образа жизни, диабета и хронического воспаления, в том числе нарушений лимфатического дренажа мозга. Теперь это долгоиграющее сосудисто-нейродегенеративное заболевание, которое мы можем отсрочить на десятилетия. Подходы к профилактике сместились с лечения мертвых нейронов на тренировку нейропластичности.

«Рекомендации следующие: интенсивная физическая нагрузка для активации лимфатической системы, контроль инсулинорезистентности, нормализация сна для выведения токсичных белков из мозга и когнитивный резерв через социализацию. Это объясняет, почему мы так настойчиво требуем от пациентов в 40 лет лечить гипертонию и не допускать ожирения, так как это прямая инвестиция в ясность ума в 70», - подчеркнул Фуад Сейфуллаев.

Профилактика превращается из абстрактного пожелания в абсолютно конкретный физиологический план: заставлять тело трудиться до испарины, держать под контролем обменные процессы и давать мозгу полноценный ночной отдых для самоочистки. По сути, каждый час, проведенный в спортзале или на пешей прогулке, каждая ночь качественного сна в среднем возрасте — это вклад в отсрочку беспомощности, который работает надежнее любых гипотетических таблеток будущего.