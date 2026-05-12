Врач объяснил, почему болезнь Альцгеймера «запускается» уже в 40 лет

Представление о том, что потеря памяти и угасание мыслительных способностей — это фатальный спутник преклонных лет, постепенно уступает место куда более сложной и обнадеживающей картине. Сегодня очевидно: разрушительные процессы в нервной ткани не обрушиваются внезапно после выхода на заслуженный отдых, а тихо набирают силу десятилетиями, пока человек еще полон энергии и строит карьеру. Как отметил преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», челюстно-лицевой хирург Фуад Сейфуллаев, именно в этой временной пропасти между началом невидимых сбоев и первыми жалобами на забывчивость и кроется окно возможностей, которое современная медицина только учится использовать.
Как пояснил эксперт, по сути, мозг становится заложником «ленивого» образа жизни, диабета и хронического воспаления, в том числе нарушений лимфатического дренажа мозга. Теперь это долгоиграющее сосудисто-нейродегенеративное заболевание, которое мы можем отсрочить на десятилетия. Подходы к профилактике сместились с лечения мертвых нейронов на тренировку нейропластичности, пишет RuNews24.ru.
Профилактика превращается из абстрактного пожелания в абсолютно конкретный физиологический план: заставлять тело трудиться до испарины, держать под контролем обменные процессы и давать мозгу полноценный ночной отдых для самоочистки. По сути, каждый час, проведенный в спортзале или на пешей прогулке, каждая ночь качественного сна в среднем возрасте — это вклад в отсрочку беспомощности, который работает надежнее любых гипотетических таблеток будущего.