Нарколог рассказал о вызывающем преждевременное старение алкоголе

С точки зрения процессов старения ключевую роль играет не что пьет человек, а как часто, так как именно хроническое токсическое воздействие алкоголя запускает процессы, которые можно назвать ускоренным биологическим старением. Об этом рассказал руководитель Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии, нарколог Руслан Исаев.

Врач напомнил, что содержащийся в спиртных напитках этанол — это универсальный яд, который работает на клеточном уровне. По его словам, хроническое употребление алкоголя влияет буквально на все органы и системы: печень, сосуды, нервную систему, кожу, гормональный фон, но одна из самых уязвимых мишеней — мозг.

«В клинической практике мы видим, что хроническое злоупотребление алкоголем сопровождается состояниями, которые напоминают более раннее старение: снижаются когнитивные функции, адаптивность психики, появляются проблемы с памятью и вниманием, ухудшается сон, повышается тревожность, быстрее истощаются ресурсы нервной системы. Также алкоголь влияет на сосуды и микроциркуляцию. Нарушается питание тканей, усиливаются воспалительные процессы, ухудшается восстановление клеток», — рассказал Исаев.

Доктор подчеркнул, что употребление алкоголя проявляется внешне: кожа теряет эластичность, появляются сосудистые изменения, отечность, признаки хронической усталости, пишет «Лента.ру». Но с медицинской точки зрения гораздо важнее внутренние изменения: ускорение износа сердечно-сосудистой и нервной систем, подчеркнул Исаев.

