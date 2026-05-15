 
Общество

На улице Алтаева в Пскове начались работы по благоустройству территории

Во дворе дома №8 по улице Алтаева в Пскове начались работы по благоустройству территории. Как сообщил глава города Борис Елкин в своем канале в мессенджере Max, на объекте уже развернулись активные работы. Сейчас территорию расчищают от деревьев и кустарников в зоне будущих работ по организации парковочных мест для жителей многоквартирного дома. Параллельно специалисты заменяют люки колодцев и демонтируют старое дорожное покрытие с бортовым камнем. 


Фотографии: глава города Борис Елкин / Max

В ходе ремонта во дворе полностью обновят дорожное покрытие, а также установят новые скамейки и урны. Завершит преображение восстановление зеленой зоны с посевом газона.

Работы проходят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, в Пскове активно продолжаются работы по благоустройству общественного пространства у дома №2 на улице Индустриальной в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Елкин Борис Андреевич

