Молодежный турслет в Великих Луках объединил более 100 участников

Городской туристический слет состоялся в Великих Луках. Мероприятие с 9 по 11 мая объединило более 100 участников — представителей туристических клубов, молодежных организаций и всех, кто увлекается активным отдыхом на природе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие стало площадкой для демонстрации навыков и обмена опытом. Программа соревнований включала разнообразные испытания: разведение костра с одной попытки, строительство укрытия из веток, ориентирование на местности без компаса, а также традиционную установку палаток и приготовление пищи на костре.

Вечерняя программа включала конкурсы песен и визитных карточек команд, где каждый смог проявить свои творческие способности. В неформальной обстановке участники общались, делились впечатлениями и строили планы на будущие походы.

Все участники отметили, что слет стал отличной возможностью не только проверить свои силы, но и найти единомышленников, получить новые знания и зарядиться энергией живой природы.

Туристический слет проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодежи.

