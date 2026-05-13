Президент наградил благодарностью главу псковского отделения «Деловой России» Дмитрия Мельникова

В этом году президент России Владимир Путин отметил благодарностью председателя Псковского регионального отделения «Деловой России» Дмитрия Мельникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Дмитрий Мельников известен как успешный промышленник и председатель Совета директоров завода ПАО «АВАР». Под его руководством предприятие остаётся одним из промышленных флагманов региона, обеспечивает сотни рабочих мест и укрепляет технологический суверенитет страны. Как лидер «Деловой России», он защищает интересы предпринимателей и выстраивает открытый диалог бизнеса с властью.

«Важно не забывать, кем мы стали друг для друга за это время. И всегда помнить о тех людях, которые рискуют своей жизнью и делают для нас на передовой намного больше, чем мы для них», — отметил Дмитрий Мельников.

Он также занимается благотворительностью: помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и поддерживает социальные инициативы. В 2024 году его избрали председателем Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Как сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Псковской области, Дмитрий Мельников с первых дней специальной военной операции помогает фронту. Вместе с коллективом завода и единомышленниками он организует закупку необходимого военного оборудования и собирает гуманитарную помощь. За этот вклад он уже был удостоен почётного знака ОНФ «Всё для Победы», а теперь его патриотическая позиция отмечена на уровне главы государства.