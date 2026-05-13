 
Общество

Президент наградил благодарностью главу псковского отделения «Деловой России» Дмитрия Мельникова

0

В этом году президент России Владимир Путин отметил благодарностью председателя Псковского регионального отделения «Деловой России» Дмитрия Мельникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Фото: Псковское региональное отделение «Деловой России»

Дмитрий Мельников известен как успешный промышленник и председатель Совета директоров завода ПАО «АВАР». Под его руководством предприятие остаётся одним из промышленных флагманов региона, обеспечивает сотни рабочих мест и укрепляет технологический суверенитет страны. Как лидер «Деловой России», он защищает интересы предпринимателей и выстраивает открытый диалог бизнеса с властью.

«Важно не забывать, кем мы стали друг для друга за это время. И всегда помнить о тех людях, которые рискуют своей жизнью и делают для нас на передовой намного больше, чем мы для них», — отметил Дмитрий Мельников. 

Он также занимается благотворительностью: помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и поддерживает социальные инициативы. В 2024 году его избрали председателем Псковского областного отделения Российского детского фонда. 

Как сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Псковской области, Дмитрий Мельников с первых дней специальной военной операции помогает фронту. Вместе с коллективом завода и единомышленниками он организует закупку необходимого военного оборудования и собирает гуманитарную помощь. За этот вклад он уже был удостоен почётного знака ОНФ «Всё для Победы», а теперь его патриотическая позиция отмечена на уровне главы государства.

«От лица всей команды Псковского отделения «Деловой России» мы искренне поздравляем Дмитрия Павловича с этой заслуженной наградой! Мы безмерно гордимся тем, что во главе нашей организации стоит человек дела — настоящий патриот, сильный лидер и управленец, для которого слова «Ответственность», «Люди» и «Родина» — не просто громкие лозунги, а ежедневная упорная работа», - добавили в псковском отделении «Деловой России».
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Путин Владимир Владимирович

Путин Владимир Владимирович

Президент РФ

Мельников Дмитрий Павлович

Мельников Дмитрий Павлович

Председатель совета директоров, акционер ПАО «АВАР».

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026