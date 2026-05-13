Пути улучшения качества медицинской помощи обсудили в великолукской больнице

Как улучшить качество и доступность медицинской помощи, обсудили в Великолукском межрайонном филиале Псковской областной клинической больницы. Совещание провёл заместитель главного врача — руководитель филиала Денис Цветков, сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

Участники рассмотрели ключевые направления развития амбулаторного звена.

Особое внимание уделили вопросам информатизации и внедрения новых технологий. Медицинские работники обсудили, как модернизировать поликлинику с помощью цифровых решений, чтобы ускорить обслуживание пациентов и повысить эффективность работы персонала.

Кроме того, говорили об оптимизации работы дневного стационара. Руководство предложило более чётко распределять нозологии, по которым пациенты поступают в стационар.

Важной темой стала маршрутизация пациентов. Медики поговорили о том, как направлять людей в другие стационары — как в пределах Псковской области, так и в федеральные центры.