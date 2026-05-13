 
Общество

Пути улучшения качества медицинской помощи обсудили в великолукской больнице

1

Как улучшить качество и доступность медицинской помощи, обсудили в Великолукском межрайонном филиале Псковской областной клинической больницы. Совещание провёл заместитель главного врача — руководитель филиала Денис Цветков, сообщили Псковской Ленте Новостей в медицинском учреждении. 

Фото здесь и далее: Псковская областная клиническая больница

Участники рассмотрели ключевые направления развития амбулаторного звена.

Особое внимание уделили вопросам информатизации и внедрения новых технологий. Медицинские работники обсудили, как модернизировать поликлинику с помощью цифровых решений, чтобы ускорить обслуживание пациентов и повысить эффективность работы персонала.

Кроме того, говорили об оптимизации работы дневного стационара. Руководство предложило более чётко распределять нозологии, по которым пациенты поступают в стационар. 

Важной темой стала маршрутизация пациентов. Медики поговорили о том, как направлять людей в другие стационары — как в пределах Псковской области, так и в федеральные центры. 

«Такие рабочие совещания играют неоценимую роль в развитии местного здравоохранения, позволяя оперативно решать актуальные задачи и внедрять новейшие подходы на местах», - отметили в больнице.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026