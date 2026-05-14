Роспотребнадзор оценил риск завоза хантавируса Андес в Евразию

Риск завоза и распространения хантавируса Андес в странах евразийского региона минимален, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе «Макс».

12 мая под председательством Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Анны Поповой состоялось 42 заседание Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов Евразийского экономического союза (Совет). Отдельное внимание участники встречи уделили ситуации с хантавирусной инфекцией в мире.

«Роспотребнадзор проинформировал о минимальных рисках завоза и распространения данного заболевания на территории стран евразийского региона», - говорится в сообщении.

Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 11 случаев заражения, три человека скончались, пишет РИА Новости.

Судно MV Hondius прибыло к острову Тенерифе после стоянки у Кабо-Верде. Испанские власти организовали поэтапную высадку и репатриацию пассажиров и части экипажа. После завершения их высадки судно продолжило путь в Нидерланды, где пройдет его дезинфекция.