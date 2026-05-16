Псковский участковый Кирилл Корабухин стал лучшим в отборочном этапе конкурса «Лучший по профессии»

На базе Центра профессиональной подготовки Управления МВД России по Псковской области прошел отборочный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников подразделений участковых уполномоченных полиции «Лучший по профессии», сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Конкурсанты прошли испытания по профессиональной служебной подготовке, где оценивались знания нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность органов внутренних дел, по физической подготовке, а также соревновались в меткости при стрельбе из табельного оружия и знании материальной части оружия.

По итогам проведения конкурсных испытаний места распределились следующим образом: третье место занял капитан полиции Андрей Виноградов, старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по городу Великие Луки»; второе место занял майор полиции Андрей Кузьмин, старший участковый уполномоченный полиции ОП № 1 УМВД России по городу Пскову; уверенную победу в конкурсе одержал старший лейтенант полиции Кирилл Корабухин, старший участковый уполномоченный полиции ОП по Куньинскому району МО МВД России «Великолукский».

 

Победитель регионального этапа конкурса примет участие во Всероссийском конкурсе, который состоится с 18 по 19 июня на базе Санкт-Петербургского университета МВД России.

