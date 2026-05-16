13 наркопреступлений выявили в Псковской области благодаря акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Итоги первого этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» подвели в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В период с 20 апреля по 1 мая для привлечения широкой общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, получения значимой оперативной информации, а также оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц на территории Псковской области проведён первый этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В ходе акции была активизирована деятельность по информированию населения о контактных телефонах органов внутренних дел, «горячей линии», «телефоне доверия», а также служб, предоставляющих консультации по вопросам социальной защиты и лечения зависимостей.

В частности, в пассажирских автобусах транслировались аудиосообщения профилактического характера. На информационных стендах в территориальных органах, участковых пунктах полиции и местах массового пребывания людей обеспечивалось размещение тематических памяток о признаках функционирования подпольных нарколабораторий, алгоритме действий граждан при обнаружении тайников – закладок. Волонтерами антинаркотического движения в областном центре была проведена целенаправленная акция по информированию населения.

За время акции в адрес УМВД России по Псковской области поступили 22 обращения граждан, связанных с противодействием незаконному обороту наркотиков. Выявлено 13 наркопреступлений, 34 административных правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков. В Роскомнадзор для решения вопроса о блокировке доступа направлена информация о 35 интернет — ресурсах, содержащих сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств и психотропных веществ.

В целях профилактики правонарушений, предупреждения распространения наркомании в молодежной среде, повышения уровня осведомлённости населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте сотрудниками УМВД во взаимодействии с представителями органов исполнительной власти, субъектов профилактики и общественных организаций для студентов и учащихся образовательных учреждений проведены лекции, беседы, тренинги и кинолектории. В рамках этой профилактической работы в регионе проведено в общей сложности более 1200 различных мероприятий.

Проверено свыше 130 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодёжи. Проведены три оперативно-профилактических рейда по проверке учащихся и студентов, проживающих в общежитиях учреждений среднего профессионального и высшего профессионального образования. Фактов незаконного оборота наркотиков и лиц, к нему причастных, выявлено не было.

Осуществлены два рейда по ликвидации незаконной рекламы наркотических средств, размещаемой злоумышленниками на фасадах многоквартирных домов, зданий и сооружений. Сотрудниками УМВД совместно с волонтерами антинаркотического движения и активистами «Движения первых» удалено более 80 такого рода граффити.